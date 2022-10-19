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#ريما_بنت_بندر تنشر ملخصا لمكالمة #ولي_العهد مع رئيس #أوكرانيا

19 أكتوبر 2022 · < 1 minute
ريما بنت بندر
ريما بنت بندر

نشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ملخصا عبر تويتر لمكالمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي، يتضمن تقديم المملكة مساعدات إنسانية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا ستسهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.

حيث قالت الأميرة ريما بنت بندر عبر حسابها في تويتر "رئيس أوكرانيا أعرب عن شكره وتقديره لاستعداد ولي العهد لمواصلة جهود الوساطة التي يبذلها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن استعداد السعودية للتوسط بين أطراف النزاع ودعم المملكة القوي لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي".