ريما_بنت_بندر تنشر ملخصا لمكالمة #ولي_العهد مع رئيس #أوكرانيا

نشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ملخصا عبر تويتر لمكالمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي، يتضمن تقديم المملكة مساعدات إنسانية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا ستسهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.

حيث قالت الأميرة ريما بنت بندر عبر حسابها في تويتر "رئيس أوكرانيا أعرب عن شكره وتقديره لاستعداد ولي العهد لمواصلة جهود الوساطة التي يبذلها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن استعداد السعودية للتوسط بين أطراف النزاع ودعم المملكة القوي لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي".