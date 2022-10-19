بايدن يعلن خطة إعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي من #النفط

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، قائلا إن الولايات المتحدة ستشتري النفط لتحقيق ذلك.

وقال بايدن اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإفراج عن 15 مليون برميل من النفط الاستراتيجي الأمريكي، مضيفا: “سنواصل العمل لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط ونحتاج إلى زيادة إنتاج بلادنا”.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه وجه المسؤولين في أمريكا للعمل على تخفيض أسعار الوقود، متابعا: “طلبت من فريقي إجراء دراسة لعمليات سحب أخرى من احتياطياتنا لتلبية الاحتياجات الوطنية.. وعلينا أن نزيد إنتاج النفط وسعر 70 دولارا للبرميل مناسب للشركات وسنزيد إنتاج الطاقة”.

وأشار بايدن إلى أن أسعار النفط انخفضت بمعدل 4 دولارات للبرميل بسبب إجراءات الولايات المتحدة، متابعا: “ندرس عمليات سحب أخرى من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي وننتج 12 مليون برميل يوميا ونحن أكبر منتج للنفط ومشتقاته في العالم”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن انخفاض أسعار النفط يجب أن يؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين.