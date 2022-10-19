جامعة الملك عبدالعزيز الأفضل عربياً في تصنيف QS العالمي

واصلت جامعة الملك عبدالعزيز محافظتَها على صدارة أفضل الجامعات العربية في تصنيف‏ QS العالمي بحصولها على المرتبة الأولى عربياً، بحسب المؤسسة البريطانية المتخصصة في مجال التعليم العالي Quacquarelli Symonds التي تُدير تصنيف QS.

وحصلت الجامعة على المرتبة الأولى عربياً لنسخة 2023 معتمدةً على بيانات ضخمة خلال تصنيف الجامعات، شمِلت الأبحاث العلمية وشبكة البحوث الدولية، والسمعة الأكاديمية، وآراء جهات التوظيف، ونسبة استقطاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين وغيرها.

وأكد المتحدث الرسمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي، أن اهتمام ودعم القيادة الرشيدة المتواصل أسهم في نهضةٍ تنمويةٍ في الميادين كافة، شملت قطاع التعليم الذي يسير بخطوات ثابتة ومستهدفات واضحة المعالم تأتي متسقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م، رافعاً التهنئة إلى معالي رئيس الجامعة، ومنسوبيها وطلابها وكادرها التدريسي والفني والإداري.

يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز حصلت مؤخراً على المركز 101 عالمياً بحسب تصنيف مؤسسة التايمز العالمية للجامعات 2023م.