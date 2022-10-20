طقس الخميس.. “#الأرصاد” يتوقع: هطول #أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لطقس اليوم الخميس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية مصحوبة برياح نشطة تشمل 4 مناطق وهي : "الحدود الشمالية، المدينة المنورة، الجوف، تبوك”.

وتستمر الحالة الجوية، على الحدود الشمالية والجوف وتبوك، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.

بينما تستمر الحالة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، بمشيئة الله.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية ، على محافظة العيص، وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.