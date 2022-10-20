اعتقال مسلح في العقد الثامن من العمر بمحيط مبنى #الكونجرس الأمريكي.. ما الأمر؟

أعلنت الشرطة الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن أن رجلا من ولاية جورجيا كان متوقفا بشكل غير قانوني في محيط مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن.

وأوضحت أن رجلا قال إنه يريد تسليم وثائق إلى المحكمة العليا المجاورة لمبنى الكابيتول، تم اعتقاله، بعد العثور على 3 أسلحة نارية في شاحنته، مشيرة إلى أن توني باين (80 عاما) من تانيل هيل بولاية جورجيا اعتقل بتهمة إحضار أسلحة إلى الكابيتول.

ورصد ضباط شرطة الكونجرس السيارة البيضاء متوقفة بشكل غير قانوني بالقرب من مبنى المحكمة العليا الأمريكية وعندما اقتربوا قال الركاب الثلاثة إنهم جاؤوا لتسليم المستندات إلى المحكمة.

وقالت الشرطة إن باين أخبر الضباط أنه كان بحوزته أسلحة في الشاحنة، وأدى البحث إلى العثور على مسدسين وبندقية وأنبوب وعلب ذخيرة.