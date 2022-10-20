انخفاض أسعار #الذهب اليوم بالمملكة.. وعيار 24 يسجل 195 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس في المملكة بشكل ملحوظ ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 171.43 ريال، 45.71 دولار، وعيار 18 وصل إلى 146.94 ريال، 39.18 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 195.92 ريال، 52.25 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 179.59 ريال، 47.89 دولار.

سعر الجنيه الذهب في المملكة

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية بالأسواق المحلية، كالآتي

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1661 ريالاً، ما يعادل (443 دولاراً).

سعر الجنيه الذئب في السعودية عيار 22: 1741 ريالاً، ما يعادل (464 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1899 ريالاً، ما يعادل (506 دولارات).