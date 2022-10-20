تنبيه #عاجل من قنصلية #المملكة لدى “هونج كونج” بشأن تعديلات جديدة لدخول الزائرين

أصدرت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو تنبيهاً مهماً للمواطنين الراغبين في الدخول اليها.

وأوضحت في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، أن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية أصدرت تعديلات جديدة بشأن دخول الزائرين إلى أراضيها.

وتمثلت هذه التعديلات في إنهاء فترة الحجر الصحي في الفنادق، مع وجود 7 أيام فترة مراقبة ذاتية يتعين على الزائر خلالها إجراء فحوصات كوفيد - 19 "PCR"، إضافة إلى فحص كورونا السريع "RAT" بشكل يومي.

وأكدت القنصلية أنه يجب على الزائر إجراء فحص "RAT"، بدلا من فحص "PCR"، وذلك خلال 24 ساعة قبل موعد السفر إلى هونج كونج، إضافة إلى تعبئة نموذج وزارة الصحة الموضح في الرابط التالي.

ونوهت بأنه يسمح للزائر خلال فترة المراقبة الذاتية القيام ببعض الأنشطة مثل التنقل والدخول إلى الأســــــواق، فيما يحظر عليه في الأيام الثلاثة الأولى المشاركة في الأنشطة الجماعية مثل دخول المطاعم.