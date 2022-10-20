اعتماد تسهيلات ائتمانية بـ9.4 مليارات لتعزيز تنافسية #الصادرات #غير_النفطية

اعتمد بنك التصدير والاستيراد، تسهيلات ائتمانية بقيمة 9.4 مليارات ريال منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022م.

وقال البنك إن نصيب طلبات تأمين ائتمان الصادرات من تلك التسهيلات؛ بلغ 5.9 مليارات ريال تقريبًا، بالإضافة لطلبات تمويل صادرات بقيمة 3.5 مليارات ريال بما يدعم أنشطة التصدير في قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب على سبيل المثال لا الحصر.

وأوضح البنك في نشرة أداء الربع الثالث، أنه تم حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي اعتماد عدد 37 طلبًا ائتمانيًا منها 24 طلبًا للتمويل و13 طلبًا لتأمين ائتمان الصادرات منذ بداية العام.

وأبان أن هذه الاعتمادات الائتمانية تسهم في دعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم بما فيها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، والسويد، والهند، وفرنسا، وباكستان، والعديد من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وأضاف أن هذه الاعتمادات الائتمانية تأتي ضمن جهوده لتوفير المزيد من الحلول التمويلية والتأمينية، لتنمية تصدير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير للسلع والخدمات غير النفطية، بما يزيد من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز التبادل التجاري بين المملكة وشركائها.

ولفت البنك إلى أن الاعتمادات تتماشى مع استراتيجيته للأعوام الخمسة المقبلة، والتي تهدف إلى تمكين الصادرات الوطنية غير النفطية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.