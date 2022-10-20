“#المرور” يحسم الجدل بشأن مدى إمكانية قيادة مركبة بلوحة خليجية

حسمت المديرية العامة للمرور الجدل بشأن مدى إمكانية قيادة مركبة بلوحة خليجية.

وأكدت "المرور" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر" أن قيادة المركبة بلوحة خليجية داخل المملكة غير مسموح به، مشيرة إلى أنه يلزم أن تكون بقيادة مواطني الدولة محل إصدار اللوحات.

شروط إصدار تفويض خارجي على المركبات

1-يكون إصدار التفويض إلكترونيًّا عن طريق بوابة وزارة الداخلية على المركبات التي نوعها خصوصي فقط، أما بقية أنواع المركبات الأخرى كالأجرة، الحافلات والأشغال العامة فيتم حاليًا عن طريق إدارة المرور.

2- سريان رخصة سير المركبة وأن يكون مؤمنًا عليها.

3- خلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات المرورية .

4- وجود رخصة قيادة نوعها خاصة للمفوض له سارية المفعول .

5- لا تزيد مدة التقويض الخارجي على 6 أشهر.

6- إصدار التفويض مجاني بدون رسوم.

7- خلو سجل المركبة، مالك المركبة والمفوض له من أي ملاحظات أمنية أو مرورية.