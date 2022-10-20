رافد توجه إنذارا لسائق ومتعهد بعد جلوس طالب على نافذة حافلة #النقل_المدرسي #عاجل

قالت شركة تطوير خدمات النقل "رافد" إنها وجهت إنذارا لسائق ومتعهد لديها، وذلك بعد مقطع فيديو رصد عبث أحد الطلاب الذي قام بالجلوس على نافذة حافلة خلال الرحلة المدرسية.

وأوضحت الشركة، في بيان، إن جميع ما يحدث في الحافلة من ممارسات يجب أن تكون تحت مسؤوليتهم مسؤولية كاملة، ومن ذلك ضرورة إيقاف الحافلة فور ملاحظة السائق ممارسات تخل بأمن وسلامة الطلاب والطالبات وإيقاف تلك التصرفات.

يأتي ذلك بعد تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد جلوس طفل على نافذة حافلة، ما يجعله نموذجا سيئا لزملائه ويعرض حياته وسلامة الركاب للخطر.

وعممت الشركة على المتعهدين بإجراء تعديل فني في النوافذ يمنع فتحها بالكامل للحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات، ومتابعة تنفيذ ذلك عبر فرق الرقابة الميدانية التابعة لرافد، علقا بأن معظم أسطول النقل المدرسي يتميز بمواصفات فنية لا تتيح إلا فتح جزء يسير من النافذة للتهوية.

وتوضح "رافد" أنها نسقت مع إدارة المدرسة المعنية لتوجيه إنذارات للطلبة المخالفين وأخذ التعهدات اللازمة والتأكيد على حرمانهم من الخدمة في حال تكررت مثل هذه التصرفات حفاظا على سلامتهم، علقا بأنه عند التسجيل في الخدمة يوافق أولياء الأمور على دليل السلوكيات التي تتضمن ضرورة التزام الطلبة بإجراءات الأمن والسلامة خلال الرحلة المدرسية.

وتؤكد الشركة حرصها ومتابعتها الدائمة لكافة العمليات التشغيلية ميدانيا واتخاذ إجراءات وتدابير صارمة لتطبيق معايير الأمن والسلامة لينعم أبناؤنا وبناتنا بخدمة نقل مدرسي آمن ومريح.