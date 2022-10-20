مؤشر #سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11963 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 168.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11963.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت السعودية، والعمران، ومبكو، والرياض، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الراعي، والآمار، والسعودي الألماني الصحية، وساب، والمراكز، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.66 % و 3.11 %.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وأرامكو والسعودية، وبترو رابغ، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 184.95 نقطة ليقفل عند مستوى 19746.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 2668 صفقة.