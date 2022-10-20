شاب سعودي ينقذ طفلا من مصير المغربي #ريان.. قصة نجاة #غيث من الموت #عاجل

أنقذ شاب طفلا سقط في خزان صرف صحي من مصير الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر عميقة وتم إخراجه بعد أن فارق الحياة في مطلع 2022.

وروى خالد العضياني (منقذ الطفل) خلال لقاء ببرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" تفاصيل الواقعة كاملة، مؤكدا أنه كان في طريقه لصلاة العصر فسمع صوت صراخ، فركض بلا شعور، ووجد أم طفل يدعى (غيث) تستنجد بعدما سقط الطفل في البئر.

وقال: "وجدت الطفل يطفوا على مياه الصرف الصحي بعمق أمتار، وخاطرت بنفسي لإنقاذه، وشوفت الموت لكن الله وفقني"، مشيرًا إلى أن الطفل من غلفة عن أمه وهو يلعب وقف على الغطاء وسقط به.

وقال عبدالله العضياني (شقيق المنقذ): "أشكر أخوي خالد وجزاه الله كل خير.. الطفل كان في غيبوبة، ما قصّر رفع الطفل لي وأخذته وسويت له إسعافات أولية قبل الذهاب للهلال الأحمر.. عندي خبرة بسيطة من الدورات العسكرية ساعدتني".

وكشف يوسف العتيبي أبو غيث (والد الطفل)، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الطفل، قائلا: "موقف مرعب وعملية إنقاذه لا توصف.. نحمد الله ونشكر خالد وشقيقه.. الله يبيض وجههم".

وقال: "الطفل ظل 3 أيام في المستشفى كانت توجد مياه في الرئة، وانكسر ضلعين من أضلاعه، والآن هو بحالة جيدة".