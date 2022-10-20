مانشستر يونايتد يعلن استبعاد رونالدو أمام تشيلسي

أعلن نادي مانشستر يونايتد استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق من مباراة تشيلسي المقبلة بالدوري الانجليزي.

مانشستر يونايتد انتصر على توتنهام هوتسبير، أمس، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، وظهر رونالدو أثناء مغادرته ملعب المباراة في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء نصه على النحو الآتي: كريستيانو لن يكون جزءًا من فريق مانشستر يونايتد في مباراة يوم السبت ضد تشيلسي، بقية الفريق يركز بشكل كامل على الاستعداد للمباراة".

ويلتقي مانشستر يونايتد مع تشيلسي يوم السبت المقبل في الجولة الـ13 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، على ستامفورد بريدج.

كما يواجه مانشستر يونايتد مع فريق شيريف تيراسبول، يوم الخميس المقبل ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 19 نقطة، فيما يأتي بالمركز الثاني في مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط.