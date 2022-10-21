تشاد تُعلن فرض #حظر_التجول في #مناطق مضطربة أمنياً

أعلن رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو فرض حظر التجول في عدد من المدن التشادية من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، نظراً للأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.

وأوضح في تصريح له مساء الخميس، أن فرض حظر التجول سيظل ساري المفعول حتى الاستعادة الكاملة للأمن في مناطق الاضطرابات.

الفيضانات تغرق البلاد

على جانب آخر، أثرت الفيضانات في تشاد على أكثر من مليون شخص خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن الرئيس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، في خطاب تلفزيوني،"حالة الطوارئ" في بلاده.

وقال الرئيس الانتقالي التشادي، إن هذه الفيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة طالت 636 بلدة في 18 من أصل مقاطعات البلاد الـ23.

وأضاف أن المياه التي اجتاحت مناطق في جنوب البلاد أتت على أكثر من 465 ألف هكتار من الحقول و19 ألف رأس ماشية.

وحدد المقاطعات الأكثر تضررا في البلاد هي مايو كيبي الشرقية ولوغون الغربية وتاندجيليه وموايين شاري وماندول.

وقال إتنو إنه "سيتم فرض حالة طوارئ لاحتواء وإدارة حالة الكارثة الطبيعية بشكل أفضل". وأوضح أن أكثر المناطق عرضة للخطر هي مدينة نجامينا ومحيطها.