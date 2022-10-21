تنبيه #عاجل من “#حساب_المواطن” للمستفيدين بشأن ظهور الحالة “لا يوجد”

كشف برنامج "حساب المواطن" عن سبب ظهور الحالة "لا يوجد" رغم استحقاق المستفيد في الدفعات السابقة.

وأكد برنامج "حساب المواطن"، أن حالة الدفعة "لا يوجد" تعني أن مجموع دخل المُستفيد الرئيسي والتابعين في حال وجود تابعين تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم.

وأشار إلى أن الدعم يُصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

مصادر الدخل

على جانب آخر أوضح برنامج "حساب المواطن مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها للحصول على الدعم.

وأبان "حساب المواطن"، في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أن أنواع الدخل هي الراتب و النشاط التجاري، ومصادر الدخل الأخرى.

وأشار "حساب المواطن" إلى أن مصادر الدخل الأخرى هي أي دخل من مصادر أخرى كبرامج الدعم الحكومية و حافز وساند و ومكافئة الأئمة والدخل الناتج من الاستثمارات المالية ، عوائد الأصول العقارية و عوائد الأعمال الحرة.