وسط روائح كريهة وركام من القذارة.. #عمالة_مخالفة تسوق لمنتجات مجهولة المصدر في #مكة (#فيديو) #عاجل

نشرت قناة "الإخبارية" تقريراً مصوراً ، كشف عن تسويق عمال مخالفين لمنتجات مجهولة المصدر في حيي الخالدية والحفاير بمنطقة مكة المكرمة، وسط روائح كريهة وركام من القذارة.

وأوضح التقرير أن العمالة المخالفة ومجهولي الهوية اختاروا مكانهم بعناية لتقديم أصناف من الطعام وغيره مجهول المصدر ودون أي تصاريح رسمية أو تطبيق لأي قواعد للسلامة الصحية.

من جانبه، علق متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، قائلا :"هذه المظاهر العشوائية غير مقبولة في مدينة مقدسة مثل مكة المكرمة".

وأشار إلى أن الجولات الرقابية مستمرة بالتعاون مع الجهات الأمنية للقضاء على هذه المظاهر.

وأوضح أن الهدف الأهم هو القضاء على مسببات الظاهرة وبالتالي القضاء على الظاهرة نفسها فكما نعلم أن مكة تخضع حاليًا للعديد من مشاريع التطوير وإزالة الأحياء القديمة.