هفوة جديدة للرئيس الأمريكي.. “#بايدن” تائه لا يعرف كيف ينزل من على المنصة (#فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج جديد حيث ظهر مرتبكا بعد خطاب ألقاه في ولاية بنسيلفانيا، فيما لم يتمكن من إيجاد طريقه للنزول من على المنصة.

وألقى بايدن اليوم الجمعة كلمة حول بناء وإعادة بناء البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.

وخاطب الرئيس الأمريكي ناخبين من الموقع الذي انهار فيه جسر قبل نحو تسعة أشهر، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

وابتعد بايدن عن المنصة في نهاية كلمته واستدار في الاتجاه المعاكس من الدرج، ولعدة لحظات، نظر حوله في حيرة، من أمره لا يعرف سلم النزول من على المنصة التي القى منها الخطاب.