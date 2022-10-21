انخفاض أسعار #الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 195 ريال للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بشكل طفيف ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 171.01 ريال، 45.60 دولار، وعيار 18 وصل إلى 146.58 ريال، 39.09 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 195.44 ريال، 52.12 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 179.15 ريال، 47.77 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

جاء سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم، بالأسواق المحلية، كالآتي

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1650 ريالاً، ما يعادل (440 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1729 ريالاً، ما يعادل (461 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1886 ريالاً، ما يعادل (503 دولارات).