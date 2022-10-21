بـ39 مئوية.. #مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الجمعة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة بـ39 درجة مئوية.

وأبان المركز أن الدمام وحفر الباطن والأحساء سجلوا 38 درجة مئوية، فيما سجلت "أبها" أقل درجة حرارة بـ11 مئوية.

على جانب آخر، كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن الحالة الممطرة الأولى لوسم 1444هـ بدأت البارحة على أجزاء من مناطق الأطراف الشمالية لمنطقتي تبوك والحدود الشمالية.

وأشار في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إلى أن هذه الحالة الممطرة لازالت مستمرة وهي في هذه الساعة 6:30 صباح اليوم الجمعة 25 ربيع أول 1444هـ تؤثر على أجزاء من المملكة والأردن ومصر.