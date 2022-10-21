وزير_الطاقة: تحالف #أوبك بلس يعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة #عاجل

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تحالف أوبك بلس يعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة.

وجاءت تصريحات وزير الطاقة بعد أيام من تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الخطاب الملكي السنوي، خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، أن المملكة تعمل جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي.

وكانت منظمة "أوبك +" قد قررت في اجتماعها الشهر الماضي تخفيض الإنتاج يواقع مليوني برميل .