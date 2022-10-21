تركيا: #واشنطن جانبها الصواب عندما ضغطت على #السعودية بشأن #إنتاج_النفط #عاجل

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة: إنه لم يكن من الصواب أن تضغط الولايات المتحدة على السعودية بعدما أعلن منتجو النفط في مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج رغم الاعتراضات الأمريكية.

وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي في جنوب تركيا: "نرى أن دولة هددت المملكة العربية السعودية، خاصة في الآونة الأخيرة. وهذا التنمر ليس أمرا صائبا".

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي بأن العلاقات الأمريكية السعودية ستواجه "عواقب" بعدما أعلنت أوبك+ عزمها خفض إنتاجها النفطي.

ويؤكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن قرار أوبك+ اقتصادي بحت، وأن الدول الأعضاء اتخذته بالإجماع.

وقال جاويش أوغلو "لا نعتقد أنه من الصواب أن تستخدمه الولايات المتحدة كعنصر ضغط على السعودية أو أي دولة أخرى بهذه الطريقة".

وسعت تركيا، وهي دولة مستوردة للنفط، هذا العام إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، بعدما تدهورت إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018. وتسعى تركيا حاليا للحصول على دعم مالي خارجي لتعزيز اقتصادها الذي يعاني من أزمات قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبريل نيسان محادثات مباشرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة، بعدما أغلق القضاء التركي محاكمة تتعلق بمقتل خاشقجي في إسطنبول.