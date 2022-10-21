أمريكا تكذب #إيران بشأن احتجاز زورقين حربيين

كذّب الأسطول الخامس الأمريكي إيران بشأن صدور تقارير تفيد بقيام الجيش الإيراني باحتجاز زورقين مسيرين في البحر الأحمر.

ونفى الأسطول الأمريكي الخامس خبر "إيران إنترناشيونال" الذي زعم قيام إيران باحتجاز سفينتين أمريكيتين، مؤكدا أن لا صحة لهذه التقارير.

وأشار إلى أن الأسطول البحري الأمريكي مستمر في تشغيل أنظمته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفقًا للقوانين الدولية ودون انقطاع.

وكان قائد البحرية الإیرانية الأدميرال شهرام إيراني، قد قال في تصريحات سابقة إن البحرية الإيرانية أوقفت زورقين أمريكيين مسيرين خلال عملية مرافقة أمنية في مياه البحر الأحمر.