ً#إيران_تشتعل.. المعلمون يدعون للإضراب احتجاجا على قمع المظاهرات

تصاعدت الدعوات الرافضة لعنف الأمن الإيراني ضد المحتجين داخل البلاد، إذ دعت نقابة المعلمين الإيرانيين إلى تنظيم إضراب في البلاد لمدة يومين.

وطالب النقابة في بيان اليوم الجمعة، المعلمين بالإضراب عن العمل لمدة يومين اعتبارا من يوم الأحد المقبل احتجاجا على قمع التظاهرات.

وقالت نقابة المعلمين إنه سيتم الحضور إلى المدارس بشكل طبيعي لكنهم لن يدخلوا إلى الفصول احتجاجاً على القمع الأمني.

وأعلنت النقابة عن مقتل طالبة ودخول طالب في غيبوبة بعد الاعتداء عليه من قبل الأمن، مؤكدة عدم تسامحها مع فظائع الأمن والاستبداد.

ودعت النقابة السلطات للإفراج عن الطلبة المعتقلين وعودتهم إلى الدراسة، مؤكدة دعمها لحركة الاحتجاجات في كافة أنحاء البلاد.