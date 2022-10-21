أنقذت والدتها المريضة في الثانية فجرا.. تصرف مدهش من طفلة سعودية

روى الهلال الأحمر السعودي قصة إنسانية عن طفلة أنقذت والدتها في الوقت المناسب وذلك بعد تعرضها لحالة إعياء في ساعة متأخرة من الليل.

ونشر الهلال الأحمر السعودي مقطع فيديو على نشره حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر كيف استقبل استثغاثة الطفلة التي قالت إنها كانت تعرف رقم الإسعاف 997 من والديها.

وقال مسئول التواصل بالهلال الأحمر: “جالي اتصال الساعة 2 بالليل من طفلة تقول إن والدتها مغمى عليها”، متابعة: “ماما تعبانة.. هي كانت معايا وطاحت وما ترد علي”.

وبعد الرد على الطفلة استطاع مسئول التواصل الحصول على عنوان الطفلة من خلال التواصل على تطبيق “واتساب”، إذ طلب من الطفلة إرسال الموقع على التطبيق من خلال الهاتف الخاص بي، وهو ما فعلته مستخدمة الهاتف.

وقالت الطفلة في مقطع الفيديو: “أهلي هم من علمني على الرقم 997”، وطالب الهلال الأحمر السعودي المواطنين بالمملكة تعليم الأطفال على طريقة التواصل لطلب الهلال الأحمر للمساعدة في إنقاذ الحياة.