وزير الخارجية الأمريكي: لا اتفاق وشيك بشأن العودة للاتفاق #النووي_الإيراني

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إيران تواصل إثارة قضايا لا علاقة لها بالاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات مساء اليوم الجمعة، إنه لا يوجد اتفاق وشيك بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لا تزال ترى أن الدبلوماسية هي الطريق الأفضل بشان البرنامج النووي الإيراني، قائلا: “الولايات المتحدة سوف تبذل قصارى جهدها للتعامل مع أنشطة إيران سواء باتفاق نووي أو بدونه”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “سنتخذ كافة الإجراءات لمراقبة الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط أو تزويدها لروسيا بمسيرات”.