السفير الصومالي يشكر #خادم_الحرمين على استجابته لعلاج مصابي مقديشو

وجه السفير الصومالي لدى المملكة سالم معو حاجي، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على استجابته العاجلة وغير المستغربة، وتقديره للعمل الاحترافي والمنظَّم بنقل المصابين الصومالين للعلاج بالمملكة.

وقال السفير الصومالي إن نقل المصابين إلى المملكة يجسِّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتنفيذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بنِ عبدالعزيز آل سعود، بعلاج عدد من الجرحى الصوماليين الذين أصيبوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف مؤخراً فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وصلت اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض طائرة تنقل 6 مصابين صوماليين؛ لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة.

ورفعَ المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملكِ سلمانَ للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكرَ لخادمِ الحرمين الشريفين على توجيهه الكريم الذي يعدُّ امتدادًا لليد الحانية من لدنه التي تشمل تقديم الخدمة والمساعدة لجميع المنكوبين من الشعوب العربية والإسلامية والصديقة.