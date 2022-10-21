أمطار رعدية ورياح شديدة.. ” #الأرصاد ” يحذر 3 مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد، 3 مناطق من تقلبات تشهدها خلال الساعات المقبلة وهي تبوك والحدود الشمالية والجوف.

أوضح مركز الأرصاد في تغريدات عبر "تويتر" أن منطقة تبوك تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جبل اللوز وحالة عمار وحقل وعلقان والوجه وضباء ونيوم شرما وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من صباح السبت.

أما منطقة الجوف فتشهد أمطارا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح السبت.