ماذا قال #ميسي عن المواجهة المرتقبة بين #السعودية و #الأرجنتين في #مونديال_قطر؟

أطلق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تصريحات بشأن مواجهة المنتخب السعودي في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ونقل موقع "ديريكتيفي سبورتس"، الجمعة، عن قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، قوله: المباراة الأولى دائماً ما تكون الأهم في مشوار كل منتخب، لأن الفوز يمنحك طمأنينة وهدوء".

وقال إن منتخب بلاده لا يخشى أي منافس في كأس العالم لكرة القدم، لكنه حث الجماهير على الهدوء قبل البطولة التي تنطلق بعد أقل من شهر في قطر.

وتقع الأرجنتين، بطلة كأس كوبا أمريكا التي لم تخسر في آخر 35 مباراة منذ 2019، مع السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة، وتبحث عن لقبها الأول بكأس العالم منذ عام 1986.

وقال ميسي: "الجماهير متحمسة وتعتقد أننا سنعود بالكأس، لكن الأمر ليس كذلك".

وأضاف: "كأس العالم مسابقة صعبة للغاية. يجب أن تحدث العديد من الأشياء (للفوز بها) وليس فقط بفعل أشياء جيدة، الكثير من الأمور قد تجعلنا خارج البطولة، كما أن هناك منتخبات أخرى لديها نفس رغبتنا (في الفوز باللقب) وتبلى بلاء حسنا".