وفاة الفنان السعودي #خالد_سامي بعد معاناة مع المرض #عاجل

توفي الفنان السعودي خالد سامي، مساء اليوم، بعد معاناة مع المرض.

ولد خالد حمد الدسيماني بمدينة بريدة في منطقة القصيم، وبدأ مشواره الفني في أواخر السبعينيات من القرن الماضي ويعتبر من الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون، تعرف على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج له إحدى المسرحيات في جمعية الثقافة والفنون.

وكانت بدايته كممثل مسرحي، وأول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج أوراق ملونة وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردًا.

وفاة خالد سامي

وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال السعودية والخليجية، كما كان له مشاركة جيدة بالأعمال العربية المشتركة حيث عمل في بداياته بالمسلسلات البدوية السورية وأيضًا شارك بأعمال مصرية واستطاع إتقان اللهجة المصرية، ومن أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.

وعانى الفنان السعودي من أمراض خطيرة منذ فترة طويلة ورقد طريح الفراش لسنوات.

وكان "تركي" نجل الفنان خالد سامي قد نشر قبل أسبوع مقطع فيديو عبر حسابه في "تيك توك" لأكثر الأعمال التي يحبها والده خلال مسيرته الفنية، وعلّق: "الدنيا حظوظ كانت من أكثر الأعمال اللي أبوي يحبها بمسيرته، يارب يقوم أبوي بالسلامة ونرجع نشوف الثنائية من جديد".