أسعار_النفط.. #برنت يرتفع 2% و #نايمكس يخالف الاتجاه

صعدت أسعار النفط عند التسوية في جلسة الجمعة، إذ طغت الآمال في زيادة الطلب الصيني وضعف الدولار الأميركي على المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على استهلاك الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2%، لتبلغ عند التسوية 93.50 دولار للبرميل.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تعاملات الجمعة مرتفعا 54 سنتا، أي 0.6%، إلى 85.05 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت 2% بنهاية الأسبوع، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط "نايمكس" بنحو 0.7%.

ويكتسب الخام دفعة من حظر يلوح في الأفق للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، فضلا عن خفض تكتل أوبك+ الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وأدى تأرجح الدولار الأميركي، والذي عادة ما يتحرك عكسيا مع أسعار النفط، إلى تقلب أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن ذكرت بلومبرغ أن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار من 10 أيام إلى 7. ولم يصدر تأكيد رسمي من بكين حتى الآن.