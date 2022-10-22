وزارة_العدل تكشف عن 6 خطوات لرفع دعوى مطالبة مالية ضد متسبب بحادث مروري #عاجل

كشفت وزارة العدل ، عن خطوات رفع دعوى مطالبة مالية ضد متسبب بحادث مروري.

خطوات رفع الدعوى

وكشفت الوزارة أنه يمكن للمستفيد، من خلال الآتي:

_الدخول على الرابط http://najiz.sa.

_التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة.

_التصنيف الرئيسي «عامة».

_التصنيف الفرعي «مروري».

_ومن قائمة «نوع الدعوى» .

_وتم اختيار «حق خاص ناشئ عن حادث مروري».

حال هروب الشخص المتسبب بالحادث

وقالت وزارة العدل إنه في حال هروب الشخص المتسبب بالحادث، فيمكن للمتضرر التقدم بالدعوى من خلال الرابط التالي:

https://najiz.sa/applications/landing/service/

واختيار التصنيف المناسب للدعوى من القائمة المنسدلة، بعد الإطلاع على شرح الخدمة الظاهر بالجانب الأيسر للشاشة.

وتفاعلت وزارة العدل مع استفسار حول الخطوات المتبعة لرفع دعوى قضائية في بوابة «ناجز» للمطالبة المالية ضد شخص تسبب بحادث مروري ووقوع مسؤولية الخطأ بالكامل عليه وعدم امتلاكه وثيقة تأمين سارية.