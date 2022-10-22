كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز الـ626 مليونا

أظهرت بيانات حديثه ، اليوم السبت ، عن تجاوز إصابات كورونا العالمية مستوى 626 مليونا.

إصابات كورونا العالمية

وأشارت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ، إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، ارتفعت إلى 626 مليونا و 936 ألفا و 854 إصابة.

وفيات كورونا حول العالم

وأوضحت البيانات، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و575 ألفا و858 وفاة.

الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد إصابات

وأفادت أحدث إحصائية نشرتها الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.7 مليون.

قائمة الدول من حيث عدد الوفيات

و وفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و67 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ687 ألفا و423 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و953 وفاة.