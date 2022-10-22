قوات_الأمن_الخاصة: فتح باب القبول للالتحاق بـ #الوظائف_العسكرية.. اليوم

أعلنت قوات الأمن الخاصة فتح باب القبول للالتحاق بالوظائف العسكرية على رتبة (جندي أمن) في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة، والذي يبدأ من اليوم السبت وحتى الخميس 1444/4/2هـ، لحملة الثانوية العامة فأعلى.
شروط التقديم
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهما خارج المملكة.
– ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30.
– ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
– ألا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.
– حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.
– أن يكون لائقًا طبيًا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.
– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.
– التأكد من تسجيل درجة اختبار القدرات العامة ودرجة الاختبار التحصيلي.