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#قوات_الأمن_الخاصة: فتح باب القبول للالتحاق بـ #الوظائف_العسكرية.. اليوم

22 أكتوبر 2022 · < 1 minute

أعلنت قوات الأمن الخاصة فتح باب القبول للالتحاق بالوظائف العسكرية على رتبة (جندي أمن) في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة، والذي يبدأ من اليوم السبت وحتى الخميس 1444/4/2هـ، لحملة الثانوية العامة فأعلى.

 

شروط التقديم

 

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهما خارج المملكة.

 

– ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30.

 

– ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

 

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

 

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

 

– ألا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

 

– حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

 

– أن يكون لائقًا طبيًا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

 

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

 

– التأكد من تسجيل درجة اختبار القدرات العامة ودرجة الاختبار التحصيلي.