الاتحاد يجهز نجوم الفريق في فترة التوقف

كشفت تقارير صحفية، أن أحمد حجازي، لاعب فريق الاتحاد، يؤدي تدريبات لياقة بدنية خلال هذه الفترة ضمن برنامجه الخاص الذي وضع له في الإجازة .

وأكدت صحيفة " الرياضية " ، أن الثنائى المغربي عبد الرزاق حمد الله وأحمد حجازي لاعبا الفريق ببرنامج بدنى خاص، وضع لهما خلال فترة الإجازة، التي يقضيانها خارج السعودية، بمتابعة من مدربيهما الشخصيين قبل انطلاق تدريبات الاتحاد الجماعية في الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة نادي الاتحاد تنتظر توريد معدات ومستلزمات دكة بدلاء اللاعبين الجديدة من أجل تجهيزها على طراز الملاعب الأوروبية والعالمية، خاصة أن هذه الخطوة الجديدة بعد خطوات أخرى، اتخذتها إدارة النادي الغربي بهدف صيانة الملعب الرئيس، منها وضع شاشة عملاقة، وتطوير الإنارات، وتغيير العشب.