ليفربول يسقط في فخ الخسارة أمام نوتينجهام فورست

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه نوتينجهام فورست بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "جراوند سيتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بدأ فريق ليفربول الشوط الأول بضغط هجومي مبكر لخطف هدف التقدم في المباراة. وفي الدقيقة 9 أهدر كارفاليو هدف التقدم لصالح ليفربول أمام نوتينجهام، من تمريرة سحرية بأقدام جيمس ميلنر.

وفي الدقيقة 19، سدد شيخو كوياتي صاروخية من امام منطقة جزاء ليفربول، لكن يتصدى لها بيكر ببراعة ويحرم نوتينجهام من الهدف الاول.

وبالدقيقة 30، حاول الدولي المصري محمد صلاح خطف هدف التقدم لصالح ليفربول أمام نوتينجهام، بتسديدة لكن سهلة في يد حارس أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 32، تعرض محمد صلاح لإصابة طفيفة بعد تدخل قوي من مدافع نوتينجهام لكن يعود لأرضية الملعب بعد الإطمئنان عليه من جانب الجهاز الطبي.

وواصل فريق ليفربول ضغطه الهجومي في الشوط الثاني أمام نوتينجهام، وسدد كارفاليو رأسية على مرمي أصحاب الأرض لكن يتصدي لها دين هندرسون في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 52، أهدر محمد صلاح فرصة سهلة لإحراز هدف التقدم لصالح ليفربول أمام نوتينجهام، بعد تمريرة من كرة ثابتة.

وفي الدقيقة 55، خطف النجم النيجيري تايوو أونيي الهدف الاول لصالح نوتينجهام فورست أمام ليفربول.

وفي الدقيقة 58، أنقذ جيمس ميلنر مرمي ليفربول من الهدف الثاني، بعد التصدي لكرة خطيرة امام مرمي أليسون بيكر.

وبالدقيقة 69، أنقذ البرازيلي أليسون بيكر، مرمي ليفربول من هدف ثانِ محقق لصالح نوتينجهام فورست.

وفي الدقيقة 85، تصدي دين هندرسون لرأسية قوية من أرنولد ظهير ليفربول، وينقذ شباك نوتينجهام من هدف التعادل لصالح الريدز.

وبالدقيقة 86، أنقذ البرازيلي أليسون بيكر مرمي ليفربول من هدف ثانِ قاتل لصالح نوتينجهام فورست.

وفي الدقيقة 93، تصدي دين هندرسون لرأسية قوية من فان دايك مدافع ليفربول، وينقذ مرماه من هدف التعادل للريدز.

ظلت المباراة سجالا بين ليفربول ونوتينجهام حتي صافرة النهاية بفوز الأخير 0-1 وإنتزاع ثلاث نقاط ثمينة من الريدز