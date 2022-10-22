الكشف عن مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في دوري يلو

أعلنت لجنة المسابقات بدوري يلو عن مواعيد مباريات فريق الأهلي المؤجلة بالبطولة.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي على النحو التالي:

- الأسبوع 10: الأهلي - الجبلين

ستُقام مباراة الأهلي والجبلين، في الجولة 10 من مسابقة دوري يلو، يوم 11 ديسمبر 2022، على ملعب "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة.

- الأسبوع 11: العين - الأهلي

مباراة العين والأهلي، في الجولة 11 من مسابقة دوري يلو، ستقام يوم 16 ديسمبر 2022، على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية.

- الأسبوع 12: الأهلي - الساحل

يواجه الأهلي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل، يوم 31 ديسمبر 2022، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري يلو، على ملعب "الجوهرة المشعة".

- الأسبوع 9: الفيصلي - الأهلي

يحل الأهلي، ضيفًا على نادي الفيصلي، يوم 14 يناير 2022، ضمن منافسات الجولة 9 من مسابقة دوري يلو، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.