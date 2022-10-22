المملكة تستضيف اجتماعات منظمة “الأرابوساي”

تستضيف المملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوسـاي) واجتماعَي المجلــس التنفيـــذي (٦٤ و ٦٥) ابتداءً من يوم غدٍ وحتى يوم الخميس المقبل في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة، وعدد من الضيوف والمراقبين من المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة الدولية النظيرة.

وسيتناول الاجتماع الرابع والستون للمجلس التنفيذي -الذي سيُعقد غداً- تقارير عدة لجان، من أهمها لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة المخطط الإستراتيجي.

كما سيتناول أعضاء المنظمة في اجتماع الجمعية العامة تقرير المجلس التنفيذي عن متابعة أنشطة المنظمة والإجراءات التي اتخذها المجلس لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرّته الجمعية العامة بدورتها السابقة، وتقرير رئيس المجلس عن الوضع المالي للمنظمة، وتقرير لجنة المخطط الإستراتيجي عن إنجازاتها للفترة (٢٠١٨-٢٠٢٢م)، إضافةً إلى اعتماد المخطط الإستراتيجي للفترة (٢٠٢٣-٢٠٢٨م)، وإقرار برنامج عمل المنظمة والبرنامج المالي لها.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز الذي سيترأس المنظمة ونائبه الأول، وتحديد مكان انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة وتعيين النائب الثاني، وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي للمنظمة، وانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسة لها.

كما سيصاحب اجتماع الدورة الرابعة عشرة تنظيم الندوة الفنية تحت عنوان "التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وآثاره على العمل الرقابي"، وذلك بمشاركة عدد من المتحدثين من الأجهزة العربية الأعضاء بمنظمة (الأرابوساي)، والمراقبين الدوليين.