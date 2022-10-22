سبع ثقافات وتجارب مميزة.. #حديقة_السويدي تفتح أبوابها أمام زوار #موسم_الرياض 2022

انطلقت اليوم -ضمن موسم الرياض 2022- فعاليات منطقة حديقة السويدي، التي استقبلت زوارها بعروض متنوعة تجمع ثقافات سبع دول، إضافة إلى مجموعة من التجارب المميزة للزوار.

وتحتضن منطقة حديقة السويدي مهرجانًا أسبوعيًا يعكس ثقافات: الفلبين، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، وسيريلانكا، والسودان، وبنغلاديش، بطريقة تهدف إلى تعريف الزوار بأنماط العيش في تلك الدول من حيث: العادات، والموسيقى، والعروض الترفيهية، والاستعراض الشعبي لتلك البلدان.

وتتضمن الفعاليات بمنطقة حديقة السويدي بازارات أسبوعية تعود لثقافات متنوعة، إضافة إلى عروض فنية وحفلات غنائية متنوعة على المسرح الرئيس للمنطقة خلال نهاية الأسبوع، وجلسات خارجية، وألعاب ممتعة في منطقة روح المغامرة.

وتتيح المنطقة لزوارها الأطفال الاستمتاع بفعاليات متنوعة ما بين ركوب الدراجات، والرسم، والحِرف اليدوية، وممارسة دور المزارع في رحلة مليئة بأنشطة الزراعة ومجالاتها المتنوعة.

وتتميز حديقة السويدي -التي يعود تأسيسها إلى عام 1983م- بمرافقها الحيوية، مثل: متنزه العائلات، ومسار المشي والجري، وأماكن الجلوس، والمطاعم والمقاهي، والمواقع المخصصة للأطفال، وتمتد على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع جنوبي العاصمة الرياض.

وتستقبل حديقة السويدي زوارها يوميًا طوال مدة الموسم من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية عشرة ليلًا، وتتيح لهم مجموعة من الفعاليات والخيارات الترفيهية المتنوعة في مجالات الألعاب، والموسيقى، والمتاجر، والمقاهي.