لماذا تحتفل النساء بـ #الطلاق ؟.. مستشارة أسرية يوجه تحذيرا للأزواج

أكد الدكتورة زهرة المعبي، مستشارة أسرية نفسية، أن الرجال لا يحتفلون بالطلاق كما يحدث مع بعض النساء.

وقالت في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج سيدتي: "لم أسمع برجل يحتفل بطلاقه من زوجته، وإذا أراد أصدقاءه مساعدته يقومون بتزويجه وعرض الزوجة الثانية عليه".

وأضافت الدكتورة زهرة المعبي: "للأسف الشديد فكرة الاحتفال بالانفصال قد تسهم في ارتفاع نسب الطلاق التي وصلت إلى 7 حالات في الساعة بالمجتمع".

وأشارت إلى أن فكرة الاحتفال بالطلاق على مواقع السوشيال ميديا مؤخرا تسيء إلى سمعة الزواج والمكون الأسري، لافتة إلى أن الفرحة التي تظهرها المرأة بعد الطلاق غريبة وغير مفهومة.

وتابعت المستشار الأسري النفسي: "يمكن أن يتم هذا الاحتفال من أصدقائها والأهل في محاولة للتخفيف عنها.. الاحتفال بالطلاق ليس تعافي أو انتقام، لكنه مجرد محاولة للشعور بالانتصار من قبل المرأة".