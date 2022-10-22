لماذا تسجل الكثير من براءات الاختراع #السعودية في #أمريكا؟

كشفت الدكتورة مها باهمام استشاري أمراض وجراحة اللثة، عن أسباب تسجيل الكثير من الاختراعات السعودية في أمريكا.

وقالت مها باهمام خلال استضافتها في برنامج "يا هلا" عبر فضائية "روتانا خليجية"، إنه يوجد طريقان لتسجيل براءات الاختراع الأول هو التسجيل في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والطريق الثاني هو التسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت استشاري أمراض وجراحة اللثة أنه يوجد دعم كبير للبحث العلمي وغير محدود خاص بتسجيل براءات الاختراع في المملكة.

وتابعت الدكتورة مها باهمام: "هناك جهود مبذولة من حكومة المملكة للارتقاء بجودة البحث العلمي".

واختيرت الدكتورة مها باهمام استشاري أمراض وجراحة اللثة ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل ٢٪ من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم.