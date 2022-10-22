الأخضر يهزم مقدونيا الشمالية بهدف وديا

حقق المنتخب الوطني فوزًا صعبًا أمام منتخب مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن استعدادات "الأخضر" لمونديال قطر 2022.

وسجل صالح الشهري، هدف الفوز للمنتخب الوطني، في الدقيقة 85، من عمر المباراة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره منتخب ألبانيا، في مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل.

والجدير بالذكر، أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، قرر عدم إذاعة مباريات المنتخب الوطني التي يستعد بها لخوض منافسات كأس العالم، والمقرر إقامته خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.