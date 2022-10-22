موسم_الرياض.. “#بوليفارد_رياض_سيتي تستقبل زوارها بالألعاب النارية والفعاليات والتجارب الترفيهية الجديدة

استقبلت منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، اليوم 22 أكتوبر زوارها بالألعاب النارية، التي انطلقت في الساعة التاسعة مساءً، إلى جانب فعاليات وتجارب ترفيهية جديدة في أجواء امتزجت بالمرح والمتعة، إذ تعد المنطقة جوهرة الموسم بفعالياتها الاستثنائية، ومناطقها الداخلية الترفيهية، كمنطقة "النافورة" الراقصة، ومنطقة "سكوير"، التي استوحت تصميمها من ميدان "تايم سكوير" في نيويورك، بشاشاتها العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 30م، وعدد كبير من المتاجر والمطاعم العالمية والمحلية.

وتفتح منطقة "بوليفارد رياض سيتي" أبوابها يوميًا أمام زوار الموسم من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل، ويتاح للزوار البقاء فيها حتى الساعة الرابعة فجرًا.

وستشمل فعاليات "منطقة بوليفارد رياض سيتي"، 25 مسرحية عربية وعالمية، منها سبع مسرحيات سعودية، أبرزها: مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافةً إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية، وأكبر دار سينما في المملكة العربية السعودية.

وشهدت المنطقة هذا عام تطورات عدة، منها: تحسين تجربة الزائر، إلى جانب تطوير منطقة "ذا آلي" التي تجمع أرقى المطاعم والمقاهي المميزة بإطلالة على نافورة "بوليفارد رياض سيتي"، ليزيد مجموع تطوير المنطقة إلى 30%، إضافة إلى استحداث 12 مطعمًا ومقهى جديدًا.

ومن مناطق "بوليفارد رياض سيتي" الداخلية، منطقة "الجاردن"، التي تضم مطاعم متنوعة ترضي جميع الأذواق، ومنطقة "الموسيقى" بأجوائها الصاخبة ومنصة عروضها الحية، ومنطقة "سبورت" التي توفر العديد من الأنشطة التنافسية المليئة بالحماس، ومنطقة "استديو" لعشاق الفن، ومنطقة "أفالانش" المدينة الثلجية، إضافة إلى منطقة "تراكاديرو" التي تضم أكثر من 500 لعبة إلكترونية.

ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط.