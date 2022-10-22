نصائح لتجنب #الغش في المطابخ المنزلية.. اكتشفه بهذه الطريقة

كشف محمد قميقم أحد المهتمين بشؤون المستهلك في المملكة، عن أشهر أساليب الغش التي يمكن أن يلجأ إليها الفني في صناعة المطابخ المنزلية.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "يا هلا" عبر قناة "روتانا خليجية"، إن الغش في المطابخ يكون في 3 أسباب هي أولا مقاسات المطابخ إذ توجد شريحة كبيرة من المواطنين لا يعرفون الطول ولا العرض في مقاسات المطابخ ولا يعرفون مقاس الزاويا في المطبخ.

وأشار إلى عدد كبير من الفنيين يقومون بأخد المقاسات مرتين مرة من الجهة اليمني ومرة ثانية من الجهة اليسرى وهو ما يختلف في المتر الطولي عن المتر العرضي وعند حساب إجمالي المبلغ يجده المستهلك مغالى فيه نظرا لأنه يعطي أمتار زيادة عن الطبيعي.

وتابع محمد قميقم: "ثانيا من أسباب الغش في المطبخ الخامة المستخدمة في تصنيع المطبخ والتي من المفترض أن تكون ألومنيوم حتى يدوم المطبخ لفترة طويلة".

وأوضح أن ثالث أساليب الغش هي الاكسسوارات التي نستخدم في المطبخ إذ تختلف حسب الدولة المنتجة فيوجد في السوق السعودي إكسسوارات ألمانية وروسية وهندية الصنع ويختلف سعر كل نوع وكذلك جودته والمستهلك لا يعرف هذه الأنواع.

وأشار إلى أن سعر المتر يصل إلى 5 آلاف ريال وهو ما لا يستطيع المستهلك تحمله حتى المقتدر ماليا.