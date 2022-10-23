4 مدن تُسجل أعلى درجة #حرارة في #المملكة عند 38 مئوية

أظهر المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأحد ، ارتفاع درجة الحرارة بأربع مدن في المملكة.

وأوضح المركز في انفوجرافيك عبر تويتر ، أن مدن مكة المكرمة والدمام والأحساء وحفر الباطن سجلت أعلى درجة حرارة عند 38 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة وجازان ورفحاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد ، أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: