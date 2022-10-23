خلال عام.. إغلاق 2293 منشأة مخالفة في الرياض

استعرضت أمانة منطقة الرياض، اليوم، إحصائية جهود غرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة منذ تأسيسها قبل عام وتحديداً في الفترة ما بين 26 أكتوبر 2021 حتى 16 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الأمانة في "أنفوجراف" نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، أنه تم خلال هذه الفترة ترحيل 5670 عاملاً من وسط الرياض، وإغلاق 2293 منشأة تجارية مخالفة بمشاركة 14جهة حكومية وخدمية.

وأكدت أن الغرفة قامت بـ 8320 زيارة للمواقع والمحال التجارية، أصدرت خلالها 3750 إشعار مراجعة ومخالفة، وأتلفت 30.856 كجم مواد غذائية غير صالحة، وصادرت 887 طناً من المواد الغذائية.

وقامت الغرفة أيضاً بفصل 732 عدّاد كهرباء ومياه عن المواقع المخالفة وإتلاف 67.712 مادة عينية غير صالحة ومصادرة 116.813 قطعة مواد عينية، إضافة إلى حجز 179 مركبة و5862 شريحة اتصال مشتبه فيها.