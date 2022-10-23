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جامعة الملك عبدالعزيز توفر 243 #وظيفة_شاغرة

متابعات الوئام
23 أكتوبر 2022 · < 1 minute
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر 243 وظيفة شاغرة .

وأوضحت الجامعة عبر “تويتر” ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 243 وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بنظام التعاقد.

 

وحددت عدد من الشروط الواجب توافرها وجاءت كالتالي: 

 

الهوية الوطنية.

الـمؤهل العلمي المطلوب.

الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية .

السـيرة الذاتية.

شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول.

 

موعد التقديم

 

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م.

 

طريقة التقديم:-

 

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