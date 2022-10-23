جامعة الملك عبدالعزيز توفر 243 #وظيفة_شاغرة

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر 243 وظيفة شاغرة .
وأوضحت الجامعة عبر “تويتر” ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 243 وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بنظام التعاقد.
وحددت عدد من الشروط الواجب توافرها وجاءت كالتالي:
الهوية الوطنية.
الـمؤهل العلمي المطلوب.
الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية .
السـيرة الذاتية.
شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول.
موعد التقديم
– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م.
طريقة التقديم:-
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