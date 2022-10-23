مقتل 5 يمنيين في انفجار #ألغام زرعتها #ميليشيا_الحوثي باليمن

في مجزرة جديدة لميلشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين اليمنيين العزل،شهدت ثلاث محافظات يمنية خلال الـ72 الساعة الماضية، مقتل خمسة مدنيين بينهم أطفال جراء انفجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وكشف المرصد اليمني للألغام، عن وقوع انفجارات لألغام حوثية ومقذوفات من مخلفات الحرب في محافظات البيضاء والجوف والحديدة، أسفرت عن مقتل وإصابة 11 مدنيًا، غالبيتهم من الأطفال.

وأوضح المرصد الحقوقي المستقل عبر صفحته بموقع "تويتر"، أن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بانفجار لغم بمركبة مدنية أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة دحيدح في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، مضيفًا أنه خلال الـ72 الماضية، قتل مدني وأصيب آخر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأضاف المرصد الحقوقي: "قُتل مدني وأصيب خمسة آخرون، بينهم ثلاثة أطفال في حوادث متفرقة جراء حوادث انفجارات ألغام وذخائر متفجرة في محافظة الحديدة".