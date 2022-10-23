ضباب و #أمطار و #رياح نشطة.. تنبيه هام  من “#الأرصاد” لسكان 3 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً مهماً اليوم الأحد، لسكان 3 مناطق بشأن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وتكون للضباب.

تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، تضمن هطول أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، تشمل مدينة تبوك، ومحافظة تيماء، ومركز حالة عمار، وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

جازان

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة جازان ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن ضباب , تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس وينبع النخل، وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.