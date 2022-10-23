حالة وفاة واحدة..”#الصحة” تعلن تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس #كورونا #عاجل

كشفت وزارة الصحة عن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (820,334) حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (154) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (806,671) حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,393) حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (67,701,901) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.