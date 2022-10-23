رئيس #البرلمان_العربي: #مليشيا_الحوثية تتمادى في أفعالها الإجرامية باحتجاز خزان #صافر النفطي

حذّر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، من خطورة تداعيات احتجاز مليشيا الحوثية الإرهابية لخَزّان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن، مؤكدًا أن تلك المليشيا الانقلابية تتمادى في أفعالها الإجرامية باستمرارها في احتجاز الخَزّان كورقة ضغط لا أخلاقية.

ودعا العسومي في بيان له اليوم، المجتمع الدولي لإنقاذ "صافر"، ومنع أي كوارث بيئية محتملة قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والمنطقة، بل على العالم أجمع، مشددًا على أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لخلق ضغط دولي ضد الأعمال العدائية الحوثية، وتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر، بشكل خاص والبيئة اليمنية التي أنهكتها الحرب وأثرت على مواردها الطبيعية والبيئية.